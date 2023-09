Meteo, Italia divisa in due: forti temporali al Centro/Nord, caldo estivo al Sud. E da domenica torna l’Anticiclone

MeteoWeb

L’autunno non decolla sull’Italia e, più in generale, in Europa: le temperature si mantengono di gran lunga superiori alle medie del periodo su gran parte del Continente e nei prossimi giorni farà ancora più caldo. Il maltempo è particolarmente limitato, nello spazio a nel tempo, a brevi sortite occasionali che localmente provocano devastazioni a causa della grande quantità di energia in atmosfera dopo la stagione estiva.

Intanto la scorsa settimana s’è conclusa con anomalie termiche davvero impressionanti a livello europeo: oltre +7°C dalla media in Francia e +5°C su tutto il Regno Unito; molto caldo anche al Nord Italia e clima nella norma soltanto al Sud, in Calabria e Sicilia oltre che in Grecia:

Il principale elemento meteorologico che ha caratterizzato la scorsa settimana è stato il ciclone Daniel che ha dapprima flagellato i Balcani meridionali, provocando morti e devastazioni in Bulgaria, Turchia e soprattutto in Grecia; poi si è spostato sul mar Jonio e da lì nello scorso weekend si è abbattuto sulla Libia dove ha determinato una vera apocalisse al punto che il timore delle autorità è che il reale numero delle vittime superi le 20 mila unità.

Fortunatamente la tempesta, così violenta, ha soltanto lambito il Sud Italia determinando la scorsa settimana condizioni tipicamente autunnali in Calabria e Sicilia, mentre nel resto del Paese splendeva il sole e faceva decisamente caldo.

Adesso sembra tornata l’estate nel meridione, mentre al contrario al Nord da un paio di giorni abbiamo piogge e temporali che oggi si sono estesi localmente anche al Centro: si tratta di fenomeni particolarmente localizzati, ma altrettanto violenti. In Toscana sono caduti 46mm di pioggia a Libbiano, 45mm a Chiusdino e 32mm a Montepulciano, in Abruzzo 18mm a Roccaraso, e poi al Nord 52mm a Morgano, 49mm a Limone Piemonte, 48mm a Martignacco, 43mm a Verona, 38mm a Ronchi dei Legionari, 28mm al Passo del Faiallo, 25mm ad Arenzano, 21mm a Montecampione.

Nei prossimi giorni la situazione rimarrà analoga: ancora piogge e temporali al Centro/Nord, ma sparsi a macchia di leopardo sul territorio (attenzione nella notte e domattina in Lombardia), sole e caldo estivo al Centro/Sud con temperature in ulteriore aumento da domenica 17 settembre per una sorta di “colpo di coda” dell’estate che si prolungherà per gran parte della prossima settimana con l’Anticiclone nuovamente esteso anche al Nord.

