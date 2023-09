Meteo Piemonte: lo zero termico si abbassa, lento ritorno alla normalità sul Monte Rosa

MeteoWeb

Sulla penisola permane una vasta e robusta area anticiclonica bloccata ad Ovest da una circolazione depressionaria sull’Atlantico e ad Est da un minimo in quota sul Mediterraneo orientale. Questa configurazione garantirà tempo stabile e cielo perlopiù sereno in Piemonte, riporta Arpa regionale. Lo zero termico, nei giorni scorsi, si era mantenuto sui 5000-5100 metri, tanto che, per alcune notti, la temperatura non è mai scesa sotto lo zero ai 4.554 metri della Capanna Regina Margherita sul Monte Rosa, un evento senza precedenti da quando è stata installata la stazione meteo, nel 2002.

Al momento si registra un lento ritorno alla normalità, nonostante la minima sia ancora lontana dalla norma del periodo.

Mentre oggi lo zero termico rimarrà stazionario sui 4700 metri, domani è previsto in lieve calo sui 4600 metri già dal mattino, e in ulteriore leggera diminuzione sulla parte Nord e Ovest della regione in serata fino a 4500 metri. Lunedì è atteso un progressivo marcato calo fino a 4200-4300 metri in serata.

La Capanna Margherita è un rifugio alpino che sorge sulla vetta della punta Gnifetti, ed è il più alto d’Europa, nonché uno degli osservatori fissi più alti al mondo. Fu il primo rifugio alpino aperto sul versante italiano delle Alpi, seguito nel 1895 dalla capanna Grigna Vetta.

