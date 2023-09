Meteo Trentino: ad agosto 2023 temperature nel complesso sopra la media e precipitazioni nella norma | DATI

MeteoWeb

Il mese di agosto 2023 è stato caratterizzato da temperature sopra la media e da precipitazioni vicino alla norma in Trentino. Dal 10 al 27 agosto – riporta l’analisi mensile di Meteotrentino – le temperature sono sempre state sopra la media, mentre i primi e gli ultimi giorni del mese sono risultati più freschi. Le precipitazioni più abbondanti e diffuse, localmente superiori a 100 millimetri, sono state registrate il 28 agosto, quando una perturbazione atlantica ha interessato le Alpi. Di seguito, i dettagli dell’analisi.

Stazione di Trento Laste

Temperature

La temperatura media mensile di agosto è stata di +24,4°C, superiore di 2,1°C alla media storica (+22,3°C): era dal 2012 che non si registrava un agosto più caldo mentre il record di +26,9°C è dell’agosto del 1971. Da inizio anno anche questo mese ha confermato un valore superiore ai rispettivi valori medi storici mensili. La temperatura massima del mese, pari a +37,1°C, è stata toccata il giorno 23 e risulta superiore di ben 3,3°C rispetto alla media delle massime, che è di +33,8°C ma inferiore al record di +39.0°C del 1974 e del 2003.

La minima assoluta del mese di +13,4°C è stata registrata l’8 agosto e risulta superiore di 2,0°C rispetto alla media delle minime, che è di +11,4°C.

Agosto 2023 ha registrato ben 16 giorni consecutivi con temperatura massima superiore a +30°C: in tutta la serie storica solo l’agosto 1971 ha avuto più giorni consecutivi (18). Inoltre, se consideriamo l’indice climatico “notti tropicali”, ovvero il numero di notti con temperatura minima maggiore di +20°C, in agosto 2023 si sono misurate 8 giornate: è il 5° valore massimo mai registrato, superato solo dal 1971 (18), dal 2012 (12), dal 1974 (10) e dal 2011 e 1943 (9). Considerando la media di temperatura da gennaio a agosto, l’anno 2023 risulta inferiore solo al 2022.

Precipitazioni

Nel mese di agosto 2023, a Trento Laste, si è registrata una precipitazione cumulata pari a 78,6mm, dovuta specialmente alla pioggia caduta nella giornata del 28/8: in media nei mesi di agosto il valore cumulato è pari a 88,4mm. Da inizio anno, solo maggio e luglio sono risultati con precipitazione maggiore del valore medio storico. Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1mm, è pari a 6, a fronte di un valore medio di 8.

Stazioni Meteo di Castello Tesino, Lavarone, Malé, Tione, Cavalese, Rovereto e Predazzo

In tutte le stazioni analizzate, il mese di agosto 2023 è risultato con temperature medie superiori alla media storica. Per quanto riguarda le precipitazioni, l’andamento è risultato diverso nelle varie stazioni: a Castello Tesino, Lavarone e Cavalese si è registrato un valore inferiore alla media storica di agosto, mentre a Malè, Rovereto e Predazzo si sono misurati valori superiori.

Fulmini

Nel mese di agosto, sono stati registrati ben 2604 fulmini (nube-terra), valore poco sopra la media pari a 2424. Il giorno con più fulmini è stato il 15 agosto, quando sono caduti più di 800 fulmini in 24 ore.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: