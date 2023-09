Milano Heart Week 2023, torna la Settimana del Cuore: come fare prevenzione e divertirsi

MeteoWeb

Il 17 settembre la Monzino Run, la Corsa del cuore, apre la sesta edizione della Milano Heart Week, la settimana di eventi sulla prevenzione cardiovascolare e il benessere del cuore, promossa dal Centro Cardiologico Monzino dal 23 al 29 settembre. Si tratta della prima iniziativa in Italia che estende per una settimana – e quest’anno ancor di più – le azioni di sensibilizzazione sulla salute del cuore promosse in tutto il mondo per la Giornata mondiale del Cuore (29 settembre).

L’unicità sta nell’alleanza fra l’ospedale e il territorio: il Monzino esce dal perimetro dell’ospedale per incontrare i cittadini nei parchi, i teatri e le piazze, per coinvolgerli nella tutela della propria salute. L’idea di base è che la prevenzione sia la miglior cura per le malattie cardiovascolari, una cura senza farmaci né interventi, che ci dà benessere e tranquillità.

Per questo ogni evento è un momento di sensibilizzazione e un invito ad adottare i comportamenti corretti: fare movimento, seguire un’alimentazione corretta, dedicarsi alle attività che ci divertono e riducono i livelli di stress, ma anche ascoltare il proprio corpo e conoscere il rischio individuale per proteggere il proprio cuore e mantenersi in forma. Ecco alcuni esempi:

domenica 17 alle ore 10.00 ai Giardini Indro Montanelli, la Monzino Run, la Corsa del cuore è un’occasione speciale per divertirsi, prendersi cura del proprio cuore facendo attività fisica e allo stesso tempo sostenere la ricerca scientifica. La corsa non competitiva è aperta ai cittadini di ogni età: 5 o 10 km nel centro di Milano da percorrere ognuno al proprio passo. All’ arrivo si balla con i DJ di RTL 102.5.

è un’occasione speciale per divertirsi, prendersi cura del proprio cuore facendo attività fisica e allo stesso tempo sostenere la ricerca scientifica. La corsa non competitiva è aperta ai cittadini di ogni età: 5 o 10 km nel centro di Milano da percorrere ognuno al proprio passo. All’ arrivo si balla con i DJ di RTL 102.5. lunedì 25 allo Spazio Brera di Via Formentini 10 con la presentazione del libro “Le Ragioni del cuore” si va alla scoperta dei segreti del cuore e le sue connessioni. L’autore, Giulio Pompilio, Direttore Scientifico del Monzino, ci conduce verso traguardi da fantascienza nella diagnosi e cura, indicandoci anche scelte di stili di vita alla portata di tutti. Tra diete, movimento e nuovi farmaci, la seconda parte del libro è un vademecum prezioso per fare prevenzione.

si va alla scoperta dei segreti del cuore e le sue connessioni. L’autore, Giulio Pompilio, Direttore Scientifico del Monzino, ci conduce verso traguardi da fantascienza nella diagnosi e cura, indicandoci anche scelte di stili di vita alla portata di tutti. Tra diete, movimento e nuovi farmaci, la seconda parte del libro è un vademecum prezioso per fare prevenzione. venerdì 29 settembre, Giornata Mondiale per il Cuore, è la Notte Europea dei Ricercatori al Museo della Scienza e della Tecnica di Via san Vittore. Il Monzino partecipa alla serata da trascorrere tra laboratori, visite guidate, musica, performance e incontri con le persone che ogni giorno si occupano di ricerca, scienza e società con “La t-shirt intelligente”. Chi visiterà il punto Monzino potrà indossare X10X: una maglietta high tech per monitorare la situazione cardiovascolare ovunque ci troviamo. Vivrà così l’esperienza della nuova frontiera dell’e-health in cui orologi, braccialetti, scarpe e tanti altri oggetti diventano “intelligenti”.

La Heart Week si estende quest’anno fino al 3 – 5 – 7 Ottobre al teatro oscar di Via Lattanzio con lo spettacolo “Ridere di cuore: il Triduo del Giullare”. Lella Costa, Enrico Bertolino, Giovanni Storti sono solo alcuni dei più amati comici milanesi che si avvicenderanno per tre sere sul palco del Teatro Oscar, a fianco di Giacomo Poretti, per farci divertire parlando di cuore. Perché è provato che ridere fa bene al cuore.