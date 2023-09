Milano, perdita dall’acquedotto: cantine e negozi allagati, auto finisce in una voragine

MeteoWeb

Danni e disagi a Milano, in via Vincenzo Giordano Orsini, a causa di un allagamento generato da una perdita della condotta dell’acquedotto: coinvolte cantine e negozi tra via Orsini e piazza Bettini, alle spalle di via delle Forze Armate. Alcuni tratti del vialone e della piazza sono stati chiusi dalla Polizia Locale per consentire il lavoro dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Protezione Civile per coadiuvare i cittadini e i negozianti.

L’allagamento stradale ha causato un cedimento e un’auto è finita dentro una voragine. Non si segnalano feriti.