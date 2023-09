Monte Bianco: alpinista cade in crepaccio, recupero in corso

MeteoWeb

In corso un intervento del Soccorso Alpino Valdostano con il soccorso alpino della Guardia di Finanza e il Pghm, la gendarmeria del soccorso di Chamonix per il recupero di un alpinista caduto in crepaccio nella zona dell’Aiguille Marbrées, sul versante francese del Monte Bianco. A causa del maltempo, che ha impedito anche l’avvicinamento dei soccorritori francesi, gli uomini del Soccorso Alpino Valdostano e della Guardia di Finanza sono stati portati in elicottero al Pavillon e da lì in funivia fino a Punta helbronner. In corso un avvicinamento via terra per raggiungere il luogo dell’incidente.