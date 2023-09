Morto Matteo Messina Denaro, cos’è l’adenocarcinoma mucinoso colorettale di cui soffriva il boss

MeteoWeb

È morto nella notte Matteo Messina Denaro, il boss di Castelvetrano, 61 anni, affetto da un tumore al colon, un adenocarcinoma mucinoso colorettale: è deceduto all’ospedale a L’Aquila, dove era ricoverato dallo scorso agosto nel reparto detenuti. Da alcuni giorni, a causa dell’aggravarsi della malattia, era in coma irreversibile. Messina Denaro aveva dichiarato di non volere subire alcun accanimento terapeutico e i medici avevano sospeso l’alimentazione.

Ad agosto il boss di Cosa Nostra aveva affrontato anche un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, per una occlusione intestinale, problema che non sarebbe strettamente legato al cancro. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano diventate critiche, soprattutto giovedì scorso quando ha avuto un grave sanguinamento per poi essere colpito da un collasso con i parametri vitali compromessi.

Cos’è l’adenocarcinoma mucinoso colorettale di cui soffriva Messina Denaro

Al boss era stato diagnosticato un adenocarcinoma mucinoso, una forma di cancro del colon, che rappresenta una percentuale significativa (10-20%) dei tumori del colon negli adulti. Nel caso specifico di Messina Denaro, il tumore era classificato come grado 4, il che indica una forma molto aggressiva e indifferenziata, priva della produzione di ghiandole.

La storia della malattia di Messina Denaro è legata al suo arresto avvenuto il 16 gennaio 2023 nella clinica La Maddalena di Palermo, dove si trovava. Il responsabile dell’Oncologia medica della clinica, Vittorio Gebbia, lo aveva visitato nel gennaio 2021 con l’alias di Andrea Bonafede, prima di una valutazione multidisciplinare chirurgica. La malattia aveva avuto un’accelerazione nelle condizioni di salute del boss, secondo il medico Gebbia, che non lo considerava in buone condizioni. Dopo quattro cicli di chemioterapia, il boss fu sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere le metastasi al fegato il 4 maggio 2021 presso la stessa clinica. Inoltre, sembra che Messina Denaro avesse già subito interventi di ernioplastica inguinale e emorroidectomia in passato, anche se non si sa quando e dove.

L’adenocarcinoma mucinoso colorettale è un tipo di cancro che si origina dalle cellule ghiandolari nel colon o nel retto. Caratterizzato dalla produzione eccessiva di muco, le cellule tumorali presentano aspetti di adenocarcinoma ma sono circondate da una sostanza mucinosa viscosa. Questo tipo di cancro può manifestare sintomi simili ad altri tumori del colon, come sanguinamento rettale, cambiamenti nelle abitudini intestinali e dolore addominale. Il trattamento coinvolge interventi chirurgici, chemioterapia e radioterapia, spesso personalizzati in base allo stadio della malattia. La prognosi dipende dalla fase di diagnosi e dalla risposta al trattamento.