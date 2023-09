Myanmar: “gorgo” inghiotte barca nel fiume Chindwin, 12 dispersi

MeteoWeb

Una barca è affondata in un fiume nel Nord del Myanmar: i dispersi sono 12, secondo un rapporto diffuso dalle autorità locali. Si tratta di “3 impiegati, 6 civili e 3 membri delle forze di sicurezza“. L’imbarcazione, che secondo i media locali trasportava un centinaio di passeggeri, sarebbe affondata per colpa di “un gorgo” nelle acque del fiume Chindwin a Mingin, secondo quanto riferito dai militari, che non hanno fornito ulteriori dettagli.