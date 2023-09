Al via a Nairobi il “Vertice africano sul Clima” in vista della COP28

MeteoWeb

Al via a Nairobi, in Kenya, il Vertice africano sul Clima, il cui obiettivo è rendere il continente una potenza emergente nelle energie rinnovabili e di chiedere aiuti finanziari internazionali per sbloccare il suo potenziale. Il vertice dà il via anche alla fase di negoziati internazionali sul clima, che culmineranno con la COP28 di Dubai a dicembre.

L’Africa, con 1,2 miliardi di persone in 54 Paesi, ospita alcune delle popolazioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Un risultato positivo del vertice darebbe impulso a diversi incontri internazionali chiave prima della COP28, a partire dal vertice del G20 in India.