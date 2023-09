Clima, NASA: “l’estate 2023 è stata la più calda mai registrata, importante ruolo di El Niño”

MeteoWeb

Secondo gli scienziati del Goddard Institute of Space Studies (GISS) della NASA a New York, l’estate del 2023 è stata la più calda sulla Terra da quando sono iniziate le registrazioni globali nel 1880. I mesi di giugno, luglio e agosto messi insieme sono stati di 0,23°C più caldi di qualsiasi altra estate registrata dalla NASA e di 1,2°C più caldi dell’estate media tra il 1951 e il 1980. Il solo mese di agosto è stato di 1,2°C più caldo della media. Da giugno ad agosto è considerata estate meteorologica nell’emisfero settentrionale.

“Le temperature record dell’estate 2023 non sono solo una serie di numeri: comportano conseguenze disastrose nel mondo reale. Dalle temperature soffocanti in Arizona e in tutto il Paese, agli incendi in tutto il Canada e alle inondazioni estreme in Europa e Asia, le condizioni meteorologiche estreme stanno minacciando vite e mezzi di sussistenza in tutto il mondo”, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Gli impatti del cambiamento climatico rappresentano una minaccia per il nostro pianeta e per le generazioni future, minacce che la NASA e l’amministrazione Biden-Harris stanno affrontando a testa alta”.

La NASA assembla le sue registrazioni di temperatura, note come GISTEMP, dai dati sulla temperatura dell’aria superficiale acquisiti da decine di migliaia di stazioni meteorologiche, nonché dai dati sulla temperatura della superficie del mare provenienti da strumenti su navi e boe. Questi dati grezzi vengono analizzati utilizzando metodi che tengono conto della diversa spaziatura delle stazioni di temperatura in tutto il mondo e degli effetti del riscaldamento urbano che potrebbero distorcere i calcoli. L’analisi calcola le anomalie della temperatura anziché la temperatura assoluta. Un’anomalia della temperatura mostra quanto la temperatura si è discostata dalla media di base del periodo 1951-1980.

El Niño

“Le temperature eccezionalmente elevate della superficie del mare, alimentate in parte dal ritorno di El Niño, sono state in gran parte responsabili del caldo record dell’estate”, ha affermato Josh Willis, scienziato del clima e oceanografo presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, in California. El Niño è un fenomeno climatico naturale caratterizzato da temperature superficiali del mare più calde del normale (e livelli del mare più alti) nell’Oceano Pacifico tropicale centrale e orientale. Gli eventi naturali di El Niño nel Pacifico pompano ulteriore calore nell’atmosfera globale e spesso sono correlati agli anni più caldi mai registrati.

“Con il riscaldamento di fondo e le ondate di caldo marino che si sono abbattute su di noi per decenni, questo El Niño ci ha proiettato oltre l’ostacolo stabilendo tutti i tipi di record”, ha detto Willis. “Le ondate di caldo che sperimentiamo ora sono più lunghe, più calde e più estenuani. Adesso l’atmosfera può anche trattenere più acqua, e quando è calda e umida, è ancora più difficile per il corpo umano regolare la propria temperatura”.

Willis e altri scienziati si aspettano di vedere gli impatti maggiori di El Niño a febbraio, marzo e aprile 2024. El Niño è associato all’indebolimento degli alisei orientali e al movimento dell’acqua calda dal Pacifico occidentale verso la costa occidentale delle Americhe. Il fenomeno può avere effetti diffusi, portando spesso condizioni più fresche e umide nel sud-ovest degli Stati Uniti e siccità nei Paesi del Pacifico occidentale, come l’Indonesia e l’Australia.