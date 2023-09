Nave da crociera si incaglia in Groenlandia: liberata dopo 3 giorni

MeteoWeb

Una nave da crociera con 206 passeggeri a bordo si era incagliata lunedì 11 settembre sopra il Circolo Polare Artico, ad Alpefjord, nel Parco Nazionale della Groenlandia nordorientale, il parco nazionale più a nord del mondo. Si tratta della Ocean Explorer, nave da crociera di lusso battente bandiera australiana con 77 cabine, 151 letti per i passeggeri e 99 letti per l’equipaggio, e diversi ristoranti. A bordo, tra i passeggeri provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti, tre sono risultati positivi al Covid, ha comunicato l’operatore della nave, Aurora Expeditions, al Guardian. La compagnia australiana Aurora Expeditions ha fatto sapere in un comunicato che i tre passeggeri si trovano attualmente in isolamento, “stanno bene” e sono assistiti da un’équipe medica.

Dopo il tentativo fallito di disincagliare l’imbarcazione da parte di un peschereccio sopraggiunto nella zona ieri, mercoledì 13 settembre, la Ocean Explorer è stata disincagliata “con successo” oggi da una nave di ricerca ittica durante l’alta marea. L’armatore della nave, SunStone Ships, con sede a Copenaghen, ha dichiarato che l’operazione è stata effettuata “grazie alla trazione della nave (di proprietà del governo della Groenlandia) e alla forza della nave stessa”. “Non ci sono stati feriti tra le persone a bordo, non c’è stato inquinamento dell’ambiente e non c’è stata alcuna rottura dello scafo“, ha aggiunto. Nei prossimi giorni, la nave partirà per Akurej, in Islanda, dove verranno effettuati i controlli di sicurezza. “La nave e i suoi passeggeri saranno ora posizionati in un porto dove potranno essere valutati i danni al fondo della nave e i passeggeri saranno portati in un porto da cui potranno essere riportati a casa in aereo”, ha affermato l’armatore della nave.

Il Parco Nazionale della Groenlandia nordorientale è grande quasi quanto Francia e Spagna messe insieme e circa l’80% è permanentemente coperto da una calotta glaciale. Alpefjord si trova a circa 240 chilometri dall’insediamento più vicino, Ittoqqortoormiit, che a sua volta dista quasi 1.400 chilometri dalla capitale del Paese, Nuuk.

Decine di navi da crociera navigano ogni anno lungo le coste della Groenlandia permettendo ai passeggeri di ammirare il pittoresco paesaggio montuoso, con fiordi e corsi d’acqua pieni di iceberg di diverse dimensioni e ghiacciai che si protendono nel mare. L’autorità marittima danese ha chiesto alla Polizia in Groenlandia di indagare sul motivo per cui la nave si è incagliata e se qualche legge sia stata violata, si legge in un comunicato della Polizia, in cui si aggiunge che nessuno è stato accusato o arrestato. La nave da crociera ha iniziato il suo ultimo viaggio il 2 settembre a Kirkenes, nella Norvegia artica, e sarebbe dovuta tornare a Bergen, in Norvegia, il 22 settembre, secondo SunStone Ships.