Piogge torrenziali, New York sott’acqua: leone marino scappa dalla piscina dello zoo di Central Park | VIDEO

Approfittando delle inondazioni provocate dalle piogge torrenziali che hanno colpito New York, un leone marino è fuggito dalla piscina in cui era rinchiuso nello zoo di Central Park. “Un esemplare femmina è riuscita a nuotare fuori dalla sua piscina a causa dell’inondazione delle zone circostanti provocate dalle forti piogge di oggi a New York,” ha spiegato Jim Breheny, vice presidente executive del Wildlife Conservation Society’s Zoos and Aquariums. L’otaria ha nuotato per un po’ in giro per lo zoo, chiuso al pubblico a causa del maltempo. Poi è tornata da sola nella sua piscina che condivide che altri leoni marini. “Lo staff ha monitorato il leone marino mentre esplorava la zona circostante,” ha sottolineato Breheny spiegando che l’esemplare non è mai uscito dallo zoo. A Central Park ieri si sono registrati 15 cm di pioggia, secondo il National Weather Service.