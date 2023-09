Cresce l’allarme in India per il virus Nipah

MeteoWeb

Lo stato del Kerala, nel Sud dell’India, sta ora combattendo un’altra epidemia del virus Nipah, la 4ª dal 2018. Le autorità sono state allertate dopo 2 decessi attribuiti al virus. Un uomo di 49 anni, che viveva nel villaggio di Maruthonkara, è morto il 30 agosto, e Mangalatt Haris, 40 anni, che viveva nella città di Ayanchery, è morto l’11 settembre. Il 13 settembre, i risultati dei test hanno confermato che entrambi gli uomini erano morti a causa di Nipah.

Il virus, identificato per la prima volta tra gli allevatori di suini in Malesia nel 1999, probabilmente è passato all’uomo in quel periodo dai maiali infetti. Esistono due ceppi del virus. “Esistono prove virologiche che il ceppo che stiamo riscontrando in Kerala è il ceppo del Bangladesh,” ha spiegato a NPR il dott. Thekkumkar Surendran Anish, professore associato presso il Government Medical College di Manjeri. Questo ceppo ha un alto tasso di mortalità, 75%, e causa difficoltà respiratorie acute, con una maggiore possibilità di trasmissione da uomo a uomo.

Il virus non si trasmette per via aerea ma può diffondersi attraverso il contatto con i fluidi corporei di una persona infetta o con alimenti infetti. Non esiste ancora un vaccino né una cura per Nipah e la terapia di supporto è tutto ciò che i pazienti possono ricevere. “Il virus ha un periodo di incubazione di 14-21 giorni,” ha spiegato Anish. “A giudicare dall’epoca delle infezioni secondarie, siamo ancora nel mezzo di questa epidemia“.