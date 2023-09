Nord Stream, scoperte altre due esplosioni: il Cremlino accusa USA e Gran Bretagna

MeteoWeb

Gli scienziati che indagano sull’attacco ai gasdotti Nord Stream hanno rivelato nuovi dettagli chiave sulle esplosioni legate all’evento, che rimane ancora irrisolto dopo un anno. I ricercatori norvegesi hanno condiviso con il Guardian le prove sismiche di quattro esplosioni, diventando il primo organismo nazionale a confermare pubblicamente le seconde due detonazioni, oltre a rivelare una cronologia dettagliata degli eventi. Le ulteriori esplosioni scoperte di recente sono avvenute in un’area a nord-est dell’isola baltica danese di Bornholm, circa 7 e 16 secondi dopo le due detonazioni precedentemente note.

Utilizzando le informazioni provenienti dalle stazioni sismiche del Nord Europa e della Germania, tra cui la Rete sismica nazionale svedese e le stazioni danesi di Bornholm, i sismologi hanno utilizzato tecniche di analisi avanzate per osservare e individuare le esplosioni. I sismologi di Norsar, il centro dati nazionale norvegese per il trattato sul divieto totale dei test nucleari (CTBT), hanno detto al Guardian di aver finora trovato un totale di quattro esplosioni: una a sud-est di Bornholm e tre a nord-est dell’isola. Due chiari eventi sismici, denominati Evento S ed Evento N, sono stati identificati il 26 settembre 2022, subito dopo l’attacco. Il primo, su Nord Stream 2, si è verificato alle 02:03:24, e il secondo, su Nord Stream 1, alle 19:03:50. Norsar ha detto che potrebbero potenzialmente esserci ulteriori esplosioni sepolte nei dati.

Secondo i calcoli dei sismologi, la seconda e la terza esplosione (NA e NB) sono avvenute a 220 metri di distanza l’una dall’altra (con la terza a ovest della seconda) e la quarta a diversi chilometri a sud-ovest della seconda. Andreas Köhler, sismologo senior della Norsar, ha affermato che la distanza tra NA e NB “si adatta molto bene alla distanza tra entrambi i gasdotti del Nord Stream 1 nel punto più occidentale del pennacchio di gas a nord-est di Bornholm”. Nord Stream 1 e Nord Stream 2 hanno entrambi due condutture ciascuno. La posizione dell’esplosione finale, tuttavia, è meno chiara perché ci sono meno osservazioni da parte della stazione. “Questo si adatta meglio a un’esplosione sul gasdotto Nord Stream 1, ma non possiamo escludere una posizione sul Nord Stream 2“, ha affermato Kohler. L’analisi del meccanismo di origine dei segnali ha mostrato che erano generati da ordigni esplosivi.

Le esplosioni hanno creato buchi sia nei gasdotti Nord Stream 1 che in uno dei gasdotti Nord Stream 2. Nel novembre dello scorso anno, gli investigatori svedesi avevano confermato che gli squarci erano stati causati da esplosivi artificiali. Si prevede che le indagini di Danimarca, Svezia e Germania saranno pubblicate in uno studio congiunto con Norsar.

Le indagini continuano, ma funzionari citati dalla stampa statunitense e tedesca hanno affermato che le prove puntano verso un gruppo sostenuto dall’Ucraina, o un gruppo filo-ucraino che opera all’insaputa della leadership di Kiev. Gli investigatori tedeschi si sono concentrati su uno yacht a noleggio chiamato Andromeda, noleggiato da un misterioso equipaggio di cinque uomini e una donna, almeno alcuni dei quali viaggiavano con passaporti falsi. Der Spiegel, che ha ricreato il viaggio dell’Andromeda, ha citato gli investigatori che affermano che tutte le prove puntavano al coinvolgimento di Kiev. Si discute, tuttavia, sulla questione se un piccolo equipaggio di sommozzatori operanti da uno yacht da diporto sarebbe stato in grado di effettuare le difficili, profonde e lente immersioni necessarie per posizionare gli esplosivi.

Un documento della difesa statunitense trapelato, riportato dal Washington Post, mostrava che la CIA era stata informata da un’agenzia europea alleata nel giugno 2022, tre mesi prima dell’attacco, che sei membri delle forze per le operazioni speciali ucraine avrebbero noleggiato una barca e avrebbero utilizzato un veicolo sommergibile per immergersi sul fondo del mare utilizzando ossigeno ed elio per respirare, al fine di sabotare la pipeline. Ma il documento statunitense trapelato affermava che l’operazione pianificata era stata sospesa. Altri resoconti dei media scandinavi hanno segnalato un gruppo di navi russe nelle vicinanze dei luoghi dell’esplosione nei giorni precedenti le esplosioni.

I gasdotti Nord Stream

I gasdotti Nord Stream sono gestiti da due società, Nord Stream AG e Nord Stream 2 AG, entrambe di proprietà della società energetica statale russa Gazprom. Nord Stream 1 e 2 sono entrambi gasdotti gemelli e insieme trasportano fino a 110 miliardi di metri cubi di gas all’anno dalla Russia alla Germania. Nord Stream 1 è entrato in funzione nel 2012. Nord Stream 2 è stato completato nel settembre 2021 ma non ha mai trasportato gas. Fin dall’inizio è rimasto impantanato in polemiche di fronte alla ferma opposizione degli alleati, in particolare Stati Uniti e Polonia, che credevano che i tedeschi stessero rendendo se stessi e gran parte del resto d’Europa in ostaggio delle forniture energetiche russe. Gli Stati Uniti avevano chiarito che le relazioni bilaterali sarebbero state gravemente compromesse se il Nord Stream 2 fosse entrato in funzione. Una volta iniziata l’invasione dell’Ucraina, tutti i discorsi sull’apertura del gasdotto sono stati accantonati.

A luglio, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha appreso che gli investigatori avevano trovato tracce di esplosivi sottomarini in campioni prelevati da uno yacht, ma che non erano stati in grado di stabilire in modo affidabile l’identità o le motivazioni delle persone coinvolte o se si trattasse dell’opera di un Paese specifico.

Cremlino: “attacco al Nord Stream organizzato da USA e Gran Bretagna”

L’“atto terroristico” contro i gasdotti Nord Stream 1 e 2 di un anno fa è stato “in un modo o nell’altro organizzato dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna“. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineando che le informazioni raccolte dal giornalista americano Seymour Hersh “sull’attacco terroristico al Nord Stream coincidono sostanzialmente con quelle in possesso dei servizi segreti russi”.

Secondo Hersh, sarebbero stati sommozzatori della Marina statunitense, operando sotto copertura durante un’esercitazione NATO con la Norvegia nel Mar Baltico, a piazzare esplosivi sui due gasdotti nell’estate del 2022, ricevendo successivamente l’ordine di farli esplodere in risposta all’invasione della Russia. L’Amministrazione Biden ha categoricamente negato l’accusa.

Ieri Hersh ha pubblicato un articolo sulla piattaforma Substack in cui afferma che gli Stati Uniti non hanno lasciato tracce e che nessuna informazione sulla missione è stata inserita in nessun computer negli Stati Uniti. “Non sappiamo quali fonti abbia il signor Hersh, ma in ogni caso, fondamentalmente le informazioni che ha pubblicato coincidono certamente con i dati in possesso dei nostri servizi speciali”, ha affermato Peskov durante un punto stampa.