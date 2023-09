Notte Europea dei Ricercatori: in ASI tutto pronto per fare sognare il pubblico

MeteoWeb

Se volete conoscere il mondo dello spazio attraverso gli occhi di chi fa questo mestiere non resta che unirsi all’ASI per la Notte Europea dei Ricercatori ed immergervi in laboratori, simulatori, conferenze e perfino incontrare dei veri astronauti. Come ogni anno l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) partecipa alla Notte Europea della Ricerca aprendo le porte della propria sede venerdì 29 settembre alle ore 17:45 (inizio attività alle 18:00) per un pomeriggio e sera dedicati allo Spazio (l’evento andrà avanti fino alla mezzanotte) con laboratori per grandi e piccoli, conferenze, telescopi per l’osservazione del cielo, simulatori per volare nello spazio, un planetario per conoscere la volta stellata e visite guidate nella quali scoprire alcuni programmi dell’ASI attraverso i modelli esposti presso la sede dell’Agenzia.

La Notte Europea dei Ricercatori è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea fin dal 2005 che coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori, istituzioni e enti di ricerca in tutti i Paesi europei. L’obiettivo è quello di creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante.