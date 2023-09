Un’astronomica Notte Europea dei Ricercatori 2023 insieme all’INAF

MeteoWeb

Venerdì 29 settembre 2023, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, le ricercatrici e i ricercatori di tutte le sedi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) incontreranno il pubblico per un confronto faccia a faccia con i protagonisti della ricerca più attuale, alla scoperta dell’affascinante mondo dell’astrofisica, dell’universo e dei suoi segreti. Grazie all’iniziativa promossa dal 2005 dalla Commissione Europea, sarà possibile visitare alcuni tra i laboratori o musei ricchi di strumenti storici e partecipare a tavole rotonde, mostre, conferenze ed eventi sia in presenza che online. Gli Istituti e gli osservatori dell’INAF, sparsi da Nord a Sud su tutto il territorio nazionale, offrono al pubblico un vastissimo programma di eventi con attività previste per curiosi di tutte le età, comunica l’INAF.

In varie città il pubblico, guidato dagli astronomi dell’INAF o da gruppi di astrofili che collaborano con l’ente, potrà fare l’emozionante esperienza di una osservazione del cielo attraverso i telescopi. Le osservazioni astronomiche saranno l’occasione per illustrare il profondo legame che vi è sempre stato tra l’uomo e il suo cielo stellato, oggi sempre più difficile da osservare. Sulle pagine di EduINAF potrete trovare il programma dettagliato di tutti gli eventi organizzati dalle singole sedi dell’INAF.

Anche le nuove tecnologie caratterizzeranno la Notte dei Ricercatori dell’INAF, come a Palermo dove esperienze in realtà aumentata racconteranno la missione Ariel e il progetto CTA+. A Bologna la postazione interattiva dell’app di realtà aumentata “Sorvegliati Spaziali” permetterà di assistere a eventi di Difesa Planetaria per provare a proteggere la Terra da catastrofi come la caduta di un asteroide.

Non resta che scegliere la città più vicina per passare una entusiasmante serata alla scoperta dell’universo in compagnia delle ricercatrici e dei ricercatori dell’INAF.