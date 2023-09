Nucleare: rilevata anomalia, stop al reattore della centrale di Tarragona

MeteoWeb

La centrale nucleare Ascò I di Tarragona ha notificato al Consiglio per la sicurezza nucleare di avere proceduto ad un arresto non programmato del reattore in applicazione delle specifiche tecniche di funzionamento dell’impianto. Lo stop non programmato “è dovuto all’inoperatività del sequenziatore di carico del treno A della barra di sicurezza“. In una nota è stato precisato che ciò non determina alcuna conseguenza su popolazione o ambiente.