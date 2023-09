Nucleare sostenibile, Pichetto Fratin lancia la Piattaforma nazionale

MeteoWeb

In occasione dell’intervento al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha convocato per il prossimo 21 settembre la prima riunione della “Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile”. L’incontro, presieduto dal titolare del MASE, si terrà presso la sede del ministero di via Cristoforo Colombo. La “piattaforma” costituirà il soggetto di raccordo e coordinamento tra tutti i diversi attori nazionali che a vario titolo si occupano di energia nucleare, sicurezza e radioprotezione, rifiuti radioattivi, sotto tutti i profili. In particolare, si punta allo sviluppo di tecnologie a basso impatto ambientale e a elevati standard di sicurezza e sostenibilità.

L’attività della piattaforma, coordinata dal MASE con il supporto di RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) e di Enea, sarà finalizzata anche a rafforzare il contributo dell’Italia nella ricerca e nell’alta formazione universitaria (corsi di laurea, laurea magistrale e dottorati di ricerca), implementare la cooperazione e la partecipazione a livello europeo e il coordinamento dei progetti e delle attività a livello nazionale tra Università ed enti di ricerca.

“Siamo tra i pochissimi Paesi al mondo ad aver detto di no, ma io ritengo che l’Italia debba, entro quest’anno, riavviare la propria partecipazione al nucleare“: è quanto ha affermato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini al Forum Ambrosetti. “L’Italia non se ne può chiamare fuori conto che entro il 2023 questo governo abbia la forza di spiegare agli italiani perché, nel nome della neutralità tecnologica, non possiamo dire di no a nessuna fonte energetica“.