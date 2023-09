Una nuova specie umana? Mistero su un fossile di 300.000 anni fa trovato in Cina

MeteoWeb

Gli scienziati che stavano scavando nella grotta chiamata Hualongdong, situata nella provincia di Anhui, nell’est della Cina, hanno rinvenuto resti di 16 individui datati a circa 300.000 anni fa. Diversi frammenti appartengono al cranio di un giovane di 12-13 anni. Un’analisi dettagliata, che li confronta con decine di altri campioni umani, indica che potrebbero appartenere a una specie arcaica di essere umano finora sconosciuta. La scoperta è stata pubblicata su Journal of Human Evolution.

Xiujie Wu, paleoantropologa presso l’Istituto di Paleontologia dei Vertebrati e Paleoantropologia di Pechino, e i suoi colleghi hanno descritto inizialmente il cranio nel 2019. Ma nel 2020, mentre vagliavano tra i vassoi di ossa di animali trovate nella grotta, hanno identificato un frammento di una mandibola, la parte inferiore della mascella, che potrebbe appartenere allo stesso cranio. La scoperta ha permesso un’analisi più dettagliata sulla posizione degli individui di Hualongdong nell’albero genealogico umano.

La mandibola presenta una miscela di caratteristiche moderne e arcaiche. Ad esempio, l’osso lungo la linea della mascella è spesso, una caratteristica condivisa con specie umane antiche come l’Homo erectus. Inoltre, manca di un vero mento, la presenza del quale è una caratteristica chiave dell’Homo sapiens. Ma il lato della mandibola che si attacca alla mascella superiore è più sottile rispetto a quelli degli ominidi arcaici e assomiglia di più a quello degli esseri umani moderni. L’analisi approfondisce il mistero su quale specie umana antica abitasse la regione durante l’epoca del Pleistocene medio e tardo, un periodo che si estende per quasi 800.000 anni prima della fine dell’ultima era glaciale, circa 12.000 anni fa.

Un confronto digitale della mandibola appena scoperta con altre 83 mandibole ha confermato questa strana miscela di caratteristiche anatomiche antiche e moderne. Wu e i suoi colleghi hanno utilizzato ossa di neanderthaliani (Homo neanderthalensis) giovani e adulti provenienti dall’Eurasia, H. sapiens provenienti da tutto il mondo e H. erectus, una specie il cui areale si estendeva dall’Africa orientale alle isole del Sud-Est asiatico tra 1,9 milioni e 250.000 anni fa. Wu afferma che le caratteristiche simili all’H. sapiens della mandibola la distinguono da quelle di altri ominidi del Pleistocene medio, tra cui quelle di un Denisovan di 160.000 anni fa del Tibet e dei resti conosciuti come l’uomo di Pechino, datati circa 770.000 anni fa. Il ricercatore aggiunge che il popolo di Hualongdong potrebbe rappresentare un antenato o un parente stretto finora sconosciuto dell’H. sapiens primitivo.

Tuttavia, l’idea che gli esseri umani moderni abbiano avuto origine da antenati in Asia non è ampiamente accettata. I fossili più antichi di H. sapiens, datati a 230.000 anni fa, provengono da siti in Etiopia. La situazione dell’occupazione umana nell’Asia orientale durante il Pleistocene è confusa, secondo Yameng Zhang, paleoantropologo presso l’Università di Shandong a Jinan, in Cina. Afferma che numerose specie di ominidi arcaici hanno abitato l’Asia orientale durante il Pleistocene medio, un periodo che va da circa 800.000 a 126.000 anni fa. Non è chiaro se qualcuna di queste specie potrebbe essere un antenato degli esseri umani moderni; come i Neanderthal e i Denisovan, potrebbero semplicemente essere estinti.

La combinazione di caratteristiche antiche e moderne nella mandibola di Hualongdong è simile a quella dei reperti trovati all’inizio degli anni 2000 nel sito archeologico di Jebel Irhoud in Marocco, secondo Maria Martinon-Torres, paleoantropologa presso il Centro Nazionale di Ricerca sull’Evoluzione Umana di Burgos, in Spagna, che ha fatto parte del team che ha descritto i reperti di Hualongdong. I reperti di Jebel Irhoud, che includono diversi frammenti cranici e una mandibola quasi completa, hanno un’età simile a quella dei reperti di Hualongdong e si ritiene appartengano a uno dei primi membri della linea evolutiva che include l’H. sapiens. “Sono necessari ulteriori fossili e studi per comprendere la posizione precisa dei popoli di Hualongdong nell’albero genealogico umano“, afferma. Martinon-Torres aggiunge che le proteine antiche estratte dalle ossa potrebbero gettare ulteriore luce su come i popoli di Hualongdong siano imparentati con gli esseri umani moderni e con specie più arcaiche.