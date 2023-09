Oggi 12 incendi divampati in Sicilia

MeteoWeb

Sono 12 gli incendi divampati oggi in Sicilia; ecco un resoconto delle località colpite. A Palma di Montechiaro (AG) in contrada Serra Vecchia, ad Agrigento in contrada Due Ganee, a Mazzarino (CL) in contrada Raffirosso, a Butera nella zona delle pale eoliche e a Gela nella vallata del Pisciotto. E ancora: a Enna in contrada Masseria Pendio della Croce, nel Ragusano a Comiso (contrada Colobria) e nel Catanese, a Licodia Eubea in contrada Sciri. Incendi anche nel Palermitano: a Ustica, dove a spegnere i roghi sono intervenuti volontari e agricoltori.