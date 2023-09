Oggi 13 incendi in Sardegna: elicotteri in azione su tre roghi

MeteoWeb

Altra giornata di incendi in Sardegna, dove oggi sono divampati 13 roghi. Per tre di questi, il personale del Corpo forestale ha dovuto utilizzare, oltre alle squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo antincendio regionale. Nell’agro di Orune, nel Nuorese – dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Farcana – le fiamme hanno percorso una superficie di circa 0,3 ettari di pascolo alberato. Elicottero in volo anche nelle campagne di Barisardo, in Ogliastra, dove un incendio ha percorso una superficie di circa 0,3 ettari di macchia. Infine, due elicotteri sono stati richiamati a Escolca, nel Sud Sardegna, per le operazioni di spegnimento di un incendio divampato nel pomeriggio.