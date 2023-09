Oggi 14 incendi in Sardegna: elicotteri in volo nelle province di Sassari e Oristano

MeteoWeb

Segnalati 14 incendi oggi dal Corpo forestale in Sardegna. Per lo spegnimento di 3 incendi, è stato necessario l’intervento dei mezzi aerei per aiutare le squadre a terra. A Burgos, nel Sassarese, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi di Anela e Farcana, le fiamme prima di essere domate hanno percorso una superficie di circa 1,5 ettari di sottobosco di roverella. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16. Operazioni di spegnimento invece ancora in corso nelle campagne di Riola Sardo, in Provincia di Oristano, dove è intervenuto un elicottero dalla base di Fenosu. Qui l’incendio sta interessando un oliveto. Fiamme ancora attive, infine, a Suni, sempre nell’Oristanese, dove è intervenuto un elicottero da Bosa. L’incendio sta interessando un pascolo alberato e macchia mediterranea.