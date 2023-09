Oggi 17 incendi in Sardegna: elicotteri in azione

MeteoWeb

Oltre 12 ettari di territorio sono andati in fumo negli incendi che oggi sono divampati in Sardegna, dove sono stati segnalati 17 roghi. Su tre roghi è stato necessario l’intervento degli elicotteri della flotta regionale, oltre alle squadre a terra impegnate nelle operazioni di spegnimento. In particolare, i mezzi aerei sono intervenuti a Guasila, in località “Gutturu Seuni”, dove l’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di pascoli. Fiamme spente con l’elicottero anche a Villaspeciosa località “Quaddu moriscu”. Qui sono andati in fumo circa 7 ettari di terreni coltivati. Infine un rogo è divampato anche a Villanovafranca.