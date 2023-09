Oggi 9 incendi in Sardegna: il più grave a Buddusò

MeteoWeb

Oggi in Sardegna sono stati segnalati 9 incendi dal Corpo forestale. Il più grave è divampato nelle campagne di Buddusò, in Provincia di Sassari, dove si è reso necessario l’intervento di un elicottero per aiutare le squadre a terra nelle operazioni di spegnimento. Le fiamme sono state domate alle 16.15. Lo spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo forestale di Bitti e di Buddusò, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base di Anela. Sono intervenute anche squadre dell’agenzia Forestas.