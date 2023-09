Oggi un astronauta della NASA e 2 cosmonauti russi tornano sulla Terra dopo una missione record

MeteoWeb

Una lunghissima missione spaziale per 3 uomini in orbita sta per giungere a conclusione. L’astronauta Frank Rubio della NASA e i suoi 2 compagni di equipaggio russi, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, torneranno sulla Terra oggi, dopo aver trascorso più di un anno nello Spazio. Una Soyuz partirà dalla Stazione Spaziale Internazionale alle 09:54 ora italiana. Se tutto andrà secondo i piani, il trio atterrerà nelle steppe del Kazakistan alle 13:17 ora italiana.

E’ possibile vedere tutti questi eventi in diretta grazie al live streaming della NASA. Dalle 09:30 verranno trasmesse le immagini dell’undocking e dalle 12 le fasi prima dell’uscita dall’orbita della Soyuz, che dovrebbe avvenire 12:24. Successivamente, l’equipaggio atterrerà sulla Terra.

Rubio, Prokopyev e Petelin sono partiti verso la ISS con una Soyuz il 21 settembre 2022. Avrebbero dovuto trascorrere il periodo standard di 6 mesi in orbita, ma la loro capsula ha subito una perdita di refrigerante il 15 dicembre 2022. Il veicolo è stato ritenuto non sicuro per riportare a casa i 3, quindi hanno dovuto aspettare che un’altra Soyuz fosse preparata e lanciata. Quel velivolo sostitutivo vuoto, il loro “passaggio” verso la Terra, è arrivato alla ISS il 25 febbraio.

Rubio, Prokopyev e Petelin, però hanno dovuto attendere l’arrivo del successivo equipaggio, cioè gli astronauti che avrebbero assunto i loro compiti in orbita, e il nuovo trio non è potuto decollare finché non è stata portata a termine la preparazione un’altra Soyuz. Gli astronauti sostitutivi, Loral O’Hara della NASA e i cosmonauti Oleg Kononenko e Nikolai Chub, sono partiti il ​​15 settembre e sono arrivati ​​alla ISS lo stesso giorno. Così Rubio, Prokopyev e Petelin sono finiti per rimanere in orbita per il doppio del tempo originariamente previsto.

Se atterreranno come da programma oggi, la loro missione avrà raggiunto i 371 giorni di durata. Rubio, un esordiente del volo spaziale, detiene ora il record americano per il volo spaziale continuo più lungo, superando il record di 355 giorni stabilito da Mark Vande Hei della NASA. Il record complessivo di durata di un volo singolo, tra l’altro, è detenuto dal cosmonauta Valery Polyakov, che ha trascorso più di 437 giorni a bordo della stazione spaziale russo-sovietica Mir dal gennaio 1994 al marzo 1995.