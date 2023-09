Oggi nuovo lancio di Virgin Galactic: il friulano Nicola Pecile porterà 3 “astronauti fondatori” nello Spazio suborbitale

MeteoWeb

Virgin Galactic prevede di lanciare il suo 3° volo suborbitale regolare oggi, venerdì 8 settembre, ma stavolta non potremo vedere le immagini del volo in diretta. Per Galactic-03, dallo Spaceport America nel New Mexico partiranno 3 clienti paganti. Il decollo avverrà più o meno allo stesso orario delle precedenti missioni, quindi intorno alle 16:30 ora italiana. Per Galactic-03, però, non è previsto il live streaming.

Diversamente dalle precedenti missioni, Virgin Galactic non ha ancora reso noto chi sono i componenti dell’equipaggio. Praticamente tutto ciò che sappiamo è che sono possessori di biglietti da molto tempo. “I tre membri dell’equipaggio di Galactic-03 sono i primi del gruppo di astronauti ‘Fondatori’ di Virgin Galactic: i primi clienti la cui visione lungimirante e i primi acquisti di biglietti hanno contribuito a trasformare il sogno di voli spaziali commerciali regolari in realtà,” aveva spiegato in precedenza Virgin Galactic. “L’equipaggio di Galactic 03 ha acquistato i biglietti già nel 2005 e, da allora, è stato parte attiva della vivace comunità dei Future Astronaut della compagnia“. Il prezzo del biglietto allora era notevolmente più economico degli attuali 450mila dollari.

Il trio volerà a bordo dell’aereo spaziale VSS Unity di Virgin Galactic insieme a Colin Bennett, uno degli istruttori della compagnia. A pilotare Unity saranno Michael Masucci e il friulano Nicola Pecile, al comando della missione.

Ricordiamo che VSS Unity decolla sotto le ali di VMS Eve, l’aereo madre. Il primo, SpaceShipTwo, viene sganciato ad un’altitudine di circa 15mila metri: a quel punto accende il suo motore per raggiungere lo Spazio suborbitale. Sia Unity che Eve tornano sulla Terra atterrando su pista.

Galactic-03 è il terzo volo regolare della compagnia, dopo Galactic-02 il 10 agosto e Galactic-01 il 29 giugno (il primo volo suborbitale scientifico italiano, la missione Virtute-1).