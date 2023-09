MeteoWeb

Oggi, martedì 26 settembre dalle ore 10:30, si terrà il secondo workshop previsori-ricercatori organizzato da Aisam, ItaliaMeteo e Arpa Piemonte, che si terrà in presenza a Torino presso la sede di Arpa in Via Pio VII, 9. Si parlerà della sfida delle previsioni a lungo termine con una serie di interessantissime conferenze e una tavola rotonda al pomeriggio dalle 15:45.

L’evento sarà disponibile in streaming al seguente link: bit.ly/workshopaisam2023

Di seguito tutti i dettagli nella locandina.