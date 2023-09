Ondata di caldo primaverile in Australia, previste temperature record

MeteoWeb

Un’ondata di caldo primaverile è in corso in gran parte del Sud/Est dell’Australia, inclusa Sydney: il Bureau of Meteorology ha previsto un’intensificazione, con temperature che dovrebbero raggiungere un picco fino a 16°C al di sopra della media di settembre. Il Paese sta affrontando un’ondata di calore che ha colpito in particolare l’entroterra durante il fine settimana e probabilmente durerà fino a mercoledì in Australia Meridionale, Victoria e Nuovo Galles del Sud.

Il Bureau of Meteorology ha affermato che nei prossimi giorni potrebbero essere battuti diversi record di inizio primavera, definendo il caldo “molto raro per settembre“. “Non è prevista una tregua dal caldo fino a mercoledì“. Si prevede che le temperature nella parte occidentale di Sydney toccheranno i +36°C oggi per poi scendere a circa +22°C giovedì, secondo le previsioni dell’ufficio meteorologico nazionale.

L’ondata di caldo ha anche aumentato il rischio di incendi, con diverse regioni a cui è stato assegnato un livello di pericolo di incendio “alto” e le autorità che invitano i residenti a prepararsi.