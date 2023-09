Ondata di caldo in Francia, altra giornata da record: stabiliti 35 record mensili ieri

MeteoWeb

Una terza ondata di caldo estivo, eccezionale per il suo arrivo tardivo, ha colpito la Francia in questo inizio settembre. Ieri, lunedì 11 settembre, è stata un’altra giornata di caldo record nel Paese, in particolare nelle zone orientali, con temperature fino a quasi +37°C. Sono stati battuti o eguagliati 35 record mensili, tra cui +33,4°C a Strasburgo e Belfort e +33,8°C a Langre e Colmar (vedi elenco seguente). “Questa ondata di caldo può essere considerata la più intensa mai avvenuta nel mese di settembre, fatta eccezione per il 1911. Quasi il 30% delle stazioni meteorologiche aperte dal 1900 ha registrato record mensili di calore”, ha scritto sui social “La Chaîne Météo”, riassumendo in una mappa i record mensili di caldo battuti in Francia dall’1 al 9 settembre.

L’episodio di caldo che ha colpito la Francia si è attenuato oggi, anche se le temperature rimangono elevate per la stagione. “La durata di questo episodio di caldo intenso e la sua intensità a stagione inoltrata sono notevoli in tutto il Paese“, scrive Météo France. Questa ondata di caldo è tanto più speciale in quanto arriva dopo un’estate scandita da due ondate di caldo, a luglio e agosto, e solo dieci giorni dopo l’ultima.

Il record per il “giorno più caldo” per il mese di settembre è stato battuto due volte

Come dimostrazione di questa ondata di caldo, la Francia ha registrato i due giorni più caldi per il mese di settembre, il 4 e 9 settembre, con un indicatore termico – che calcola la media delle misurazioni giornaliere della temperatura media in 30 stazioni meteorologiche distribuite in modo equilibrato sulla Francia metropolitana – di +25,1°C. Il record precedente risaliva al 1949.

In tutto il Paese, sono stati battuti numerosi record mensili per settembre. In Bretagna si sono registrate temperature di circa 10°C superiori alla norma stagionale, stabilendo così i record di caldo per il mese di settembre. Sono stati battuti anche record assoluti, anche se l’autunno meteorologico è iniziato l’1 settembre. Nella giornata del 4 settembre, per esempio, sono stati stabiliti quasi 200 record di caldo. La temperatura più alta è stata registrata a La Trimouille, nella Vienne, con +39,3°C.

Caldo nella metà settentrionale della Francia

Mentre la metà settentrionale della Francia è stata relativamente risparmiata dal caldo intenso dell’estate, l’inizio di settembre è stato particolarmente caldo. A Parigi è stata registrata una serie di nove giorni consecutivi di caldo intenso (sopra i +30°C). Inoltre, alla stazione di Parigi-Montsouris la soglia di +35°C è stata superata per la prima volta quest’anno. Inoltre, sabato 9 settembre è stato anche il giorno più caldo dall’inizio dell’estate nella capitale.

Cosa ancora più eccezionale, osserva Weather Channel, città del centro del Paese come Châteauroux o Avord, vicino a Bourges, hanno vissuto sette giorni consecutivi di caldo con più di +35°C. A Chartres “i record di calore si sono susseguiti per cinque giorni consecutivi da martedì a domenica 10 settembre”. Le coste della Manica non sono state da meno con numerosi record di caldo stabiliti nel weekend 9-10 settembre a Dunkerque con +33,9°C, a Le Touquet con +32,8°C o a Saint-Brieuc con +31,5°C.

Allerta arancione per il caldo a settembre

Di conseguenza, Météo France è stata costretta ad attivare la vigilanza arancione per l’ondata di caldo in diversi dipartimenti, la prima per il mese di settembre. Si tratta della “prima allerta arancione per il fenomeno delle ondate di caldo, oltre la stagione estiva, dalla sua attuazione nel 2004″, spiega l’istituto meteorologico.

Caratteristica di un episodio di ondata di caldo, le temperature notturne sono rimaste molto elevate, rendendo l’ondata di caldo particolarmente difficile da sopportare. “Molti record di temperatura sono stati battuti”, spiega Météo France. Ad Aurillac il 6 settembre la colonnina di mercurio non è scesa sotto i +20,9°C. La temperatura minima è stata superiore a +24°C a Montauban o a Tolosa il 4 settembre.