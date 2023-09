Eccezionale ondata di caldo nel Regno Unito a settembre: +31°C a Cavendish, nuovo record per l’Irlanda del Nord

MeteoWeb

Il Regno Unito sta vivendo un’ondata di caldo eccezionale per il mese di settembre, con il termometro che ha superato i +30°C per il quinto giorno consecutivo oggi, e c’è una forte possibilità che accada di nuovo nel fine settimana. Oggi, venerdì 8 settembre, sono stati registrati +30,9°C a Cavendish, nel Suffolk (Inghilterra sudorientale), ha annunciato l’agenzia meteorologica nazionale (Met Office) su X. Si tratta del “quinto giorno consecutivo con temperature superiori ai +30°C e la prima volta che questo accade a settembre nelle nostre registrazioni“, ha dichiarato il Met Office. Il record precedente era di tre giorni sopra questa soglia a settembre.

“Castlederg nell’Irlanda del Nord ha registrato una temperatura provvisoria di +28°C: se confermata, questa diventerà la giornata di settembre più calda mai registrata nell’Irlanda del Nord”, ha scritto ancora su X il Met Office.

Giovedì 7 settembre, la temperatura aveva già raggiunto i +32,6°C a Wisley, nel Surrey (a sud di Londra), battendo la massima di quest’anno di +32,2°C registrata il 10 e il 25 giugno. Il record assoluto per il mese di settembre risale al lontano 1906, quando furono registrati ben +35,6°C nel South Yorkshire.

Secondo le ultime previsioni, questa ondata di caldo “continuerà nel fine settimana per gran parte dell’Inghilterra meridionale e del Galles, con temperature che potrebbero raggiungere i +33°C sabato, in quello che potrebbe essere il giorno più caldo dell’anno finora“. C’è anche il rischio di temporali nel fine settimana, prima di un ritorno al clima più fresco all’inizio della prossima settimana.

Per combattere il caldo di questi giorni, i britannici hanno preso d’assalto le spiagge del sud del Paese, come a Brighton, popolare meta di vacanza per i londinesi. Allo zoo di Londra, il personale sta cercando di mantenere freschi gli animali offrendo gelati di sangue e carne ai leoni, mentre altrove nella capitale alcune persone hanno tirato fuori gli ombrelloni per proteggersi dal sole. Le autorità hanno emesso un’allerta arancione per i servizi sanitari inglesi, temendo le conseguenze per le persone più vulnerabili.