Meteo, forte ondata di caldo in Sud America: picchi di +44°C a inizio primavera e tanti record battuti | DATI

Da alcuni giorni, una potente ondata di caldo sta investendo tutto il Sud America, segnando nuovi record di temperatura. Il caldo si è diffuso nella giornata di ieri, sabato 23 settembre, con picchi di +44°C e i primi record battuti. Ieri, sono stati raggiunti i +44,1°C a Posta Zalazar, in Argentina, vicino al confine con il Paraguay: questo valore si è fermato a soli 0,5°C dal record nazionale di settembre. Sono stati registrati anche +43,6°C a Las Lomitas, che rappresentano un record mensile per la località argentina almeno dal 1956 (il vecchio record era di +43,4°C del 30 settembre 2020). Anche le notti sono molto calde con record di settembre per le temperature minime più alte a Corrientes con +26°C e Oran con +25,7°C. Ricordiamo che in questo momento, nell’emisfero meridionale è appena iniziata la primavera.

In Paraguay, ieri Filadelfia ha toccato i +43,8°C, +43,7°C a Campo Largo, +43,5°C a Nueve Lunas, +43,4°C a Prats Gill. In Bolivia, Villamontes ha raggiunto +43,6°C. Picchi di +42°C in Brasile.

Venerdì 22 settembre, la Guiana Francese ha registrato il proprio giorno più caldo della storia con +38°C ad Apatou. Giovedì 21 settembre, invece, a Cucuta, in Colombia, è stata eguagliata la massima di tutti i tempi con +39°C.