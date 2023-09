Spazio: Open Day a ESRIN dell’ESA in occasione della Notte Europea dei Ricercatori

MeteoWeb

Il prossimo 29 settembre il Centro ESA di Osservazione della Terra aprirà le porte per l’annuale ESA Open Day in ESRIN in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, un appuntamento promosso dalla Commissione Europea per accogliere il pubblico appassionato di missioni scientifiche e spaziali. Un intenso programma di attività vi attende in ESRIN per scoprire in che modo i programmi ESA per la ricerca scientifica e l’esplorazione dello spazio contribuiscano ogni giorno a rendere le nostre vite più efficienti e consapevoli riguardo il nostro pianeta e l’universo intero.

Una serata piena di attività Discover ESA Live Sul palco della sala conferenze Big Hall si alterneranno divulgatrici e divulgatori scientifici con esperte e esperti dell’ESA per raccontare attraverso la piattaforma Discover ESA Live l’universo ESA, tra approfondimenti, quiz e interviste. Tra gli altri, Anthea Comellini e Andrea Patassa saranno nostri ospiti per raccontare l’entusiasmante percorso che li ha condotti, lo scorso novembre, ad essere selezionati come membri delle Riserve degli Astronauti dell’ESA, mentre l’astronauta ESA Luca Parmitano parteciperà al programma in collegamento da Houston.

Laboratori didattici per bambini 4 laboratori didattici saranno ospitati nell’area mensa e nella sala conferenze Magellan, dando l’opportunità a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni di approfondire – divertendosi – attività e missioni in cui ESA è impegnata ogni giorno. Le registrazioni per i laboratori dovranno essere effettuate in loco, nell’area esterna della mensa. I volontari saranno presenti per fornire le necessarie informazioni. I laboratori hanno una durata di circa 1 ora. È richiesta la presenza di un adulto nell’area mentre i più piccoli partecipano al laboratorio.

Visite al Centro Multimediale di Osservazione della Terra Un’altra opportunità da non perdere è la visita guidata al centro multimediale di Osservazione della Terra che include un centro visualizzazione dati (Φ-Experience), un’area espositiva sulle tecnologie di conservazione dei dati satellitari (Heritage Missions Walkthrough) e una mostra permanente (Memorabilia Wall). La visita guidata della durata di circa 1 ora è su prenotazione da effettuarsi nell’area esterna al Building 11 ed è raccomandata dai 14 anni in su. I visitatori avranno anche la possibilità di effettuare osservazioni astronomiche del cielo di settembre sulla Terrazza Uliveto, grazie a tre potenti telescopi. Inoltre, sarà possibile assistere al lancio di piccoli razzimodelli. Prototipi del progetto di Piattaforme per la Qualità dell’Aria (AQP) saranno in mostra presso la pergola del Φ-lab (Building 12).

Note È possibile accedere al sito ESA riservando a scelta l’ingresso tra due fasce orarie: dalle ore 17.00 alle ore 19.45

dalle ore 20.15 alle ore 23.00 tramite registrazione sul sito di Frascati Scienza.

Le persone non registrate tramite il link di prenotazione di Frascati Scienza non avranno diritto ad accedere al sito. Un’area parcheggio sarà disponibile all’esterno del sito ESA fino ad esaurimento posti. L’ingresso dal cancello principale per ciascuna sessione sarà consentito a partire da 30 minuti prima dell’inizio delle attività. Si prega di avere con sé il foglio di registrazione riportante il QR code e un documento di identità valido.

All’ingresso verrà fornito un braccialetto di riconoscimento della fascia oraria e un dépliant con mappa e attività. I laboratori e le visite guidate su prenotazione avranno inizio alle ore 17.00 per la prima sessione e alle ore 20.15 per la seconda sessione, con durata variabile. Prenotazione in loco al banco registrazione. Durante l’evento, un fotografo e una troupe televisiva saranno presenti per realizzare dei reportage video-fotografici che verranno diffusi a scopo divulgativo sui canali social e web dell’ESA. Il pubblico è pregato di esprimere o meno il proprio consenso alle riprese foto-video barrando le apposite caselle in fase di prenotazione all’evento e di informare in caso di diniego il personale organizzativo presente sul sito al momento del controllo delle registrazioni.