Orsa Amarena: avvistati i cuccioli in Valle del Giovenco | VIDEO

Nella giornata di venerdì 8 settembre, sono stati avvistati i cuccioli dell’orsa Amarena, uccisa a colpi di fucile a San Benedetto dei Marsi, in provincia dell’Aquila. Il Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ha diffuso un video dove si vedono i due piccoli orsi correre in un paesino del Parco nella Valle del Giovenco. I cuccioli vengono monitorati dal personale del Parco e dai Carabinieri forestali. “Non sarà semplice ma contiamo sulla vitalità che finora hanno dimostrato“, scrive in un post il Parco.

“Chiediamo di mettere da parte la curiosità spasmodica, rinunciando a qualunque idea di andare a vedere come e dove stanno e di non intralciare in alcun modo le operazioni di monitoraggio. In caso di avvistamento fortuito, non tentare per alcun motivo di avvicinarsi ai cuccioli ma segnalare prontamente il luogo al Servizio di Sorveglianza del Parco (tel. 0863/9113241) o ai Carabinieri (tel. 112). Chiediamo di procedere a basse velocità lungo tutte le strade”, sono le raccomandazioni del Parco. “Monitoraggio significa controllo continuo e costante delle aree frequentate dai due orsetti, raccogliendo segni di presenza e tracce del loro passaggio ma il territorio è molto vasto. Siamo tutti molto preoccupati per la loro sorte, noi un po’ di più”.