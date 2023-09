Orsa Amarena, Pecoraro Scanio: “l’uccisione un atto ignobile contro il simbolo del Parco”

MeteoWeb

L’orsa Amarena, uno dei simboli del Parco Pnalm, è stata uccisa a fucilate stanotte alla periferia di San Benedetto dei Marsi. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e già Ministro dell’Ambiente, esprime sdegno per quanto successo: “Un’orsa che poche settimane fa era accolta nelle strade di un piccolo borgo insieme ai due cuccioli da cittadini e turisti contenti e rispettosi e senza creare alcun problema è stata uccisa a fucilate. Un atto ignobile e ingiustificabile e apprezzo la condanna del gesto da parte del presidente della Regione Abruzzo e delle realtà di un territorio che convive da sempre con questi animali simbolo del parco d’Abruzzo e della credibilità dell’Italia come unico paese dell’Europa occidentale che non ha mai fatto estinguere gli orsi. Ho incontrato oggi il nuovo comandante nazionale dei Carabinieri forestali generale, Andrea Rispoli, e gli ho espresso il mio pieno sostegno all’azione di prevenzione e contrasto dei crimini contro l’ambiente. Abbiamo rafforzato le punizioni contro gli ecoreati di ogni tipo, occorre metterle in atto e rafforzare anche l’educazione civica e ambientale”.