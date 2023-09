Orsa Amarena, Parco: “sospese le ricerche dei cuccioli, continua il monitoraggio”

MeteoWeb

Sono ufficialmente sospese le attività di cattura dei due cuccioli dell’orsa Amarena, uccisa 5 giorni fa a colpi di fucile, ma proseguiranno quelle di monitoraggio. Lo comunica oggi il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) in un post sull’omonima pagina Facebook. Il Parco chiarisce che la decisione è stata presa sulla base del fatto che i due esemplari sarebbero stati avvistati di nuovo insieme e si sarebbero allontanati dalla zona più antropizzata del Fucino, dimostrando così di essere riusciti a sopravvivere e quindi ad alimentarsi e a muoversi autonomamente nel territorio, per quanto non siano affatto scongiurati i rischi per una loro nuova separazione, nonché quelli della loro sopravvivenza.

Nella stessa nota, il PNALM chiede ai cittadini di rinunciare ad andare a cercare di avvistare i cuccioli e di non intralciare in alcun modo le operazioni di monitoraggio. “In caso di avvistamento fortuito, non tentare per alcun motivo di avvicinarsi ai cuccioli ma segnalare prontamente il luogo al Servizio di Sorveglianza del Parco (Tel 0863/9113241) o ai Carabinieri (Tel 112)”. “Chiediamo di procedere a basse velocità lungo tutte le strade che collegano l’area meridionale del Fucino con il Parco e ovviamente nelle aree interne al Parco“, conclude la nota.