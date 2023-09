Orsa Amarena uccisa: individuati i cuccioli, ora si cerca di prenderli

MeteoWeb

Grazie alle segnalazioni dei cittadini, sono stati individuati nella notte i 2 cuccioli dell’orsa Amarena, uccisa con un colpo di fucile a San Benedetto dei Marsi. I 2 piccoli plantigradi si trovavano insieme alla mamma fino al momento del suo abbattimento da parte di A.L. di 56 anni, allevatore dello stesso Comune, denunciato in stato di libertà. I piccoli erano poi fuggiti spaventati dall’arrivo sul posto delle guardie del Parco e veterinari e dal trambusto generale. La zona in cui i cuccioli sono stati individuati è un tratto di campagna, tra sterpaglie, non lontano dal luogo in cui si è verificata la morte di Amarena.

Una volta recuperati potrebbero essere trasferiti in un’area faunistica fino al momento del rilascio in natura, forse a primavera del prossimo anno. I gemellini dovrebbero avere meno di 7 mesi di vita e di solito lasciano la madre a circa 15 mesi. Sono ancora piccoli per affrontare da soli le insidie della montagna.