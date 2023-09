Orso uccisa in Abruzzo, Bussone (Uncem): “episodio inaccettabile”

MeteoWeb

“Uncem si unisce alla comunità del Parco d’Abruzzo, Lazio, Molise, al presidente Giovanni Cannata, al direttore Luciano Sammarone: nessuna giustificazione per chi ha sparato, è stato un episodio gravissimo, un danno enorme per il Parco e per il sistema montagna, per l’Appennino”. Così il presidente nazionale dell’Uncem, Marco Bussone, commentando l’uccisione dell’orsa nel Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise da parte di un allevatore. “Non si può permettere – afferma Bussone – che un uomo imbracci il fucile e spari. Questa è una sconfitta per le comunità che lavorano quotidianamente per convivere con l’orso senza essere costrette ad assistere a episodi simili a quello avvenuto ieri a San Benedetto dei Marsi”.