OSIRIS-REx: i campioni dell’asteroide Bennu in viaggio verso Houston, li studieranno anche 3 italiani

Dopo anni di attesa e duro lavoro, la missione OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer) della NASA ha superato la prova più difficile: l’atterraggio della capsula con a bordo materiale raccolto dall’asteroide Bennu, avvenuto ieri in un’area dello Utah Test and Training Range del Dipartimento della Difesa, vicino a Salt Lake City. Nel giro di un’ora e mezza, la capsula è stata trasportata in elicottero in una camera bianca temporanea allestita in un hangar sul campo di addestramento, dove è stata collegata a un flusso continuo di azoto, un gas che non interagisce con la maggior parte delle altre sostanze chimiche. Un flusso continuo di questo gas nel contenitore del campione all’interno della capsula terrà fuori i contaminanti terrestri per lasciare il campione puro per le analisi scientifiche. Il campione di Bennu – circa 250 grammi – sarà trasportato oggi in aereo nel suo contenitore sigillato al Johnson Space Center della NASA a Houston.

I campioni raccolti su Bennu aiuteranno gli scienziati di tutto il mondo a comprendere meglio la formazione dei pianeti e l’origine delle sostanze organiche e dell’acqua che hanno portato alla vita sulla Terra, oltre a fornire ulteriori informazioni sugli asteroidi potenzialmente pericolosi come Bennu.

Tra i circa 200 ricercatori di tutto il mondo che si preparano a studiare i campioni dell’asteroide ci sono anche 3 italiani: lo ha riferito all’ANSA Maurizio Pajola, dell’osservatorio di Padova dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, che venerdì si recherà negli Stati Uniti, a Houston. Oltre a Pajola, in Italia studieranno i campioni il gruppo di John Brucato, dell’osservatorio di Arcetri dell’INAF, e quello di Elisabetta Dotto, dell’osservatorio di Roma dell’INAF.