Il “pallone spia” cinese? “Non stava spiando”

È stata sicuramente la crisi più bizzarra dell’amministrazione Biden: i migliori caccia americani sono inviati ad abbattere un pallone spia cinese che a febbraio ha fluttuato nei cieli degli Stati Uniti. Ora, 7 mesi dopo, il generale Mark Milley, presidente del Joint Chiefs of Staff, ha dichiarato a “CBS News Sunday Morning” che il pallone non stava spiando. “La comunità dell’intelligence, la loro valutazione – ed è una valutazione molto affidabile – è che non c’è stata raccolta di informazioni da quel pallone,” ha spiegato.

Allora perché è finito negli Stati Uniti? Esistono varie teorie, tra cui quella secondo cui semplicemente è finito fuori strada. Il pallone era diretto verso le Hawaii, ma apparentemente i venti a 18 km d’altitudine hanno preso il sopravvento. “Quei venti sono molto forti – ha sottolineato Milley – Il particolare motore di quell’oggetto non può resistere a quei venti a quell’altitudine“.

Il pallone è volato sopra l’Alaska e il Canada, e poi fino a Billings, nel Montana, dove il fotografo Chase Doak lo ha immortalato: è stato il suo scatto a fare il giro del mondo.

Mentre un aereo spia U-2 seguiva il pallone, il segretario di Stato Antony Blinken annullava un viaggio cruciale in Cina. Il 3 febbraio aveva definito la decisione della Cina di far volare un pallone di sorveglianza sugli Stati Uniti continentali “inaccettabile e irresponsabile“. Il presidente Joe Biden ha ordinato all’aeronautica militare di abbatterlo non appena avesse raggiunto l’Oceano Atlantico. Il colonnello Brandon Tellez ha pianificato l’operazione del 4 febbraio, che prevedeva l’abbattimento del pallone a 6 miglia dalla costa.

Dopo che la Marina ha recuperato il relitto dal fondo dell’Atlantico, gli esperti tecnici hanno scoperto che i sensori del pallone non erano mai stati attivati ​​mentre sorvolavano gli Stati Uniti continentali. A quel punto, però, il danno alle relazioni USA-Cina era ormai fatto. Il 21 maggio, il presidente Biden ha osservato: “Questo pallone che trasportava attrezzature di spionaggio stava volando sopra gli Stati Uniti, ed è stato abbattuto, e tutto è cambiato in termini di comunicazione“.

Alla fine, era un pallone spia, ma non stava spiando? Milley affermato: “Direi che si trattava di un pallone spia che sappiamo con un alto grado di certezza non ha ricevuto informazioni e non ha trasmesso alcuna informazione alla Cina“.