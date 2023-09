Parapendista cade sulle Dolomiti e si frattura le gambe

MeteoWeb

Un parapendista è precipitato oggi, intorno alle 16.20, contro il versante sud di Cima La Banca sulle Dolomiti, sopra Rocca Pietore (Belluno). L’allarme è stato lanciato da alcuni testimoni, che dalla Forca Rossa a Rocca Pietore avevano visto precipitare la vela; a seguire la richiesta di aiuto da parte dello stesso pilota, uno sloveno di 43 anni. L’uomo ha riportato la sospetta frattura di entrambe le gambe. È intervenuto, dunque, il Soccorso Alpino. Sbarcato con il verricello più in alto, per non smuovere la vela, il tecnico di elisoccorso lo ha raggiunto e, aiutato da un tecnico del Soccorso Alpino della Val Pettorina, ha predisposto l’infortunato e impacchettato la vela. Trasferito al campo base e affidato al personale sanitario per le cure, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Belluno.