Peste suina: attivisti barricati per evitare l’abbattimenti dei maiali, sgomberato il rifugio Cuori Liberi di Zinasco

MeteoWeb

Dall’alba di oggi è in un corso un’operazione di polizia per sgomberare il presidio delle associazioni animaliste a Zinasco (Pavia), nel Pavese, al rifugio “Progetto Cuori Liberi“. Da diversi giorni gli attivisti sono nella struttura per evitare l’abbattimento di una decina di maiali disposto da Ats Pavia per limitare la diffusione della peste suina. Sul posto sono arrivate una decina di camionette della polizia, con equipaggi antisommossa.

L’intervento è stato deciso dopo che l’ordinanza di abbattimento dei suini, disposta dall’Ats, è stata confermata, essendo venuta meno la sospensiva. Sino ad oggi in provincia di Pavia sono stati abbattuti più di 33mila maiali, da metà agosto ad oggi, in seguito alla scoperta di otto focolai di peste suina.