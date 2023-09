Pilota di parapendio precipita e muore in Trentino: forse colpito da arresto cardiaco

MeteoWeb

Nella giornata di oggi, nella zona del Col Rodella, in Trentino si sono verificati diversi incidenti con parapendio, di cui uno è finito in tragedia. Un parapendista di 58 anni, polacco, è morto dopo essere precipitato da circa 2.600 metri in località Col Rodella. Secondo i soccorritori, le cause dell’incidente potrebbero essere legate ad un arresto cardiaco. Quando i soccorritori hanno raggiunto l’uomo, purtroppo non c’è stato più nulla da fare. L’ingente numero di parapendii in volo ha reso complesso le operazioni di soccorso.