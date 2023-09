Piogge torrenziali in Iran: ad Astara 271 mm, “una quantità che non si vedeva da un secolo” | VIDEO

MeteoWeb

Piogge torrenziali hanno innescato inondazioni nel Nord dell’Iran, causando danni e almeno 20 feriti. Secondo quanto riportano i media locali, le precipitazioni, frequenti nel Nord del Paese, sono iniziate domenica, colpendo in particolare Astara, nella provincia di Guilan, sulle sponde del Mar Caspio. “Su Astara sono caduti 271 mm d’acqua, una quantità che non si vedeva da un secolo,” ha affermato il responsabile della gestione delle crisi nella provincia, Amir Moradi, come riporta Isna.

Lo scorso anno le inondazioni hanno causato la morte di almeno 96 persone in 21 delle 31 province dell’Iran.