Piogge torrenziali in Messico, inondazioni nello Stato di Jalisco: almeno 8 morti e 2 dispersi | VIDEO

Almeno 8 persone sono morte e altre 2 risultano disperse dopo che un fiume è esondato in Messico, nello Stato occidentale di Jalisco: lo hanno riferito le autorità locali di protezione civile. Dopo le intense piogge registrate nella regione costeggiata dal Pacifico, “El Cangrejo” ha lasciato il suo alveo, colpendo diversi centri abitati nella zona di Autlán, che conta circa 60mila abitanti. “Finora sono morte 8 persone e continuano le ricerche per localizzare altre 2persone,” ha riferito in un comunicato la Protezione civile e l’Unità dei vigili del fuoco dello Stato di Jalisco.

Le precipitazioni sono state particolarmente intense nella catena montuosa di San Juan Cacoma, provocando l’esondazione del corso d’acqua nei pressi della comunità di El Jalocote. Il direttore della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco di Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, ha spiegato che la deforestazione e un incendio registrati lo scorso giugno hanno causato gravi danni a questa zona boschiva, e ciò potrebbe avere contribuito all’esondazione.

Messico, inondazioni nello stato di Jalisco