Piogge torrenziali ed esondazioni, situazione drammatica in Bulgaria: disastro a Tsarevo, tornado a Tyulenovo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Situazione drammatica in queste ore in Bulgaria, a causa di piogge torrenziali ed esondazioni, che hanno colpito in particolare le località di Ahtopol e Tsarevo. Diverse strade sono chiuse a causa dell’esondazione del fiume Veleka. Ai servizi di emergenza sono stati segnalati fino a 2 metri d’acqua nelle parti basse di Arapia, così come diverse auto trascinate via dalla furia dell’acqua. Al momento vengono svolte numerose attività legate al salvataggio di persone in difficoltà.

Il Comune di Tsarevo ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle forti piogge nella regione. Sarà in vigore per i prossimi 5 giorni. Il fiume Veleka è esondato vicino alla località di Kosti e sta allagando i centri abitati, ha spiegato il sindaco Georgi Lapchev.

Secondo quanto ha reso noto il direttore della polizia di Burgas, il commissario Nikolay Nikolaev, a Tsarevo stanno lavorando diverse squadre di vigili del fuoco.

Questa mattina è stato anche osservato un tornado al largo di Tyulenovo.

Bulgaria, tornado avvistato al largo di Tyulenovo

Alluvione nel Sud/Est della Bulgaria, situazione drammatica a Tsarevo

Alluvione in Bulgaria, Tsarevo sott'acqua

Maltempo Bulgaria: strade come fiumi a Lozenets

Alluvione in Bulgaria: sott'acqua il quartiere Nestinarka di Tsarevo

Alluvione in Bulgaria, la situazione nella zona di Arapya