Piogge torrenziali a New York, città sott’acqua: dichiarato lo stato di emergenza | FOTO e VIDEO

Un potente temporale ha inondato l’area metropolitana di New York oggi, chiudendo parti del sistema metropolitano della città, allagando strade e autostrade e interrompendo l’accesso ad almeno un terminal dell’aeroporto LaGuardia. In alcune zone, durante la notte sono caduti fino a 130mm di pioggia, e altri 180mm sono previsti nel corso della giornata, ha detto Kathy Hochul, Governatore di New York. “Questa è una tempesta pericolosa, potenzialmente mortale“, ha detto Hochul in un’intervista alla stazione televisiva NY1. Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza per le piogge torrenziali in atto.

Foto e video pubblicati sui social mostrano l’acqua che si riversa nelle stazioni della metropolitana e negli scantinati e raggiunge la parte superiore delle ruote delle auto in alcune parti di Brooklyn e altrove. La Metropolitan Transportation Authority, che gestisce le linee ferroviarie della metropolitana e dei pendolari, ha esortato i residenti di New York a rimanere a casa. Praticamente ogni linea della metropolitana è stata almeno parzialmente sospesa, deviata o ha subito ritardi, e due delle tre linee della Metro-North Railroad sono state sospese. Mentre continua a piovere, le polemiche stanno travolgendo il sindaco Eric Adams, accusato di non aver dato l’allarme e aver lasciato le scuole aperte.

Sono state segnalate inondazioni anche nelle aree circostanti, tra cui Hoboken, nel New Jersey.

Secondo il Servizio Meteorologico statunitense, il maltempo è causato da un sistema di bassa pressione lungo la costa medio-atlantica, che richiama aria umida dall’oceano, “producendo aree di forti precipitazioni sulle regioni settentrionali e orientali“. Queste inondazioni sono prese molto seriamente dalle autorità di New York, dove l’uragano Ida ha causato la morte di 13 persone nel settembre 2021 (e diverse altre decine nella regione), la maggior parte delle quali sono rimaste intrappolate negli scantinati delle case.

