Ponte sullo Stretto, Musumeci: “grande infrastruttura europea e grande opportunità per Sicilia e Calabria”

“Il Ponte è innanzitutto una grande infrastruttura europea per dare vita al corridoio Berlino-Palermo. Un’opera che servirà a movimentare più celermente merci e uomini e rappresenterà una grande opportunità per la Sicilia e la Calabria”. Così a Villa San Giovanni, nel Reggino, Nello Musumeci, Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del mare, sul Ponte sullo Stretto. “Serve però – ha aggiunto Musumeci – una rete di collegamenti marittimi nella breve e media tratta. E per farlo serve che il pubblico e il privato si siedano attorno ad un tavolo perché si realizzino nuovi porti turistici, posti barca. Questo perché è mancata una strategia per fare del mare un motore di crescita per il Mezzogiorno“.