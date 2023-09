Ponte sullo Stretto: pronti i nomi per il Comitato tecnico scientifico

MeteoWeb

Sono stati individuati i nove componenti del Comitato tecnico scientifico di garanzia, organismo indipendente che offrirà supporto e consulenza alla Società Stretto di Messina, per il progetto del Ponte sullo Stretto. Si tratta di personalità di spicco del mondo dell’Università e di massimi esperti nei vari campi dell’Ingegneria, della Tecnica delle costruzioni, della realizzazione di Ponti, di Gallerie del Vento, di aspetti sismici e geologici, spiega il Ministero dei Traporto in una nota. Al termine delle verifiche del caso che si stanno completando in queste ore (ci stanno lavorando gli uffici del Mit, guidato dal vicepremier e Ministro Matteo Salvini), la rosa dei nomi sarà inviata alla regione Sicilia e alla regione Calabria, per l’acquisizione dell’intesa, come previsto dalla normativa vigente.