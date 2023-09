Ponte sullo Stretto, Salvini: “inizio lavori nel 2024, fine nel 2032”

MeteoWeb

Per il Ponte sullo Stretto di Messina “stiamo fortunatamente, positivamente e con tanta pazienza, rispettando il cronoprogramma che ci siamo dati dieci mesi fa“: è quanto ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, al congresso dell’Ordine degli ingegneri ribadendo “l’obiettivo è aprire i cantieri, dopo 52 anni di parole, nell’estate dell’anno del signore 2024“. “La chiusura dei cantieri è prevista nel 2032 e a Dio piacendo, perché ovviamente non è tutto fattore umano, il nostro obiettivo è che il primo treno, la prima auto, la prima moto attraversino il collegamento stabile Palermo Roma Milano Berlino Stoccolma entro il 2032. L’obiettivo che ci siamo dati è questo e io penso che per l’ingegneria e l’industria italiana sarà un’immagine nel mondo con pochi precedenti nella storia repubblicana,” ha concluso Salvini intervenendo in videoconferenza.