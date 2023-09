Ponte sullo Stretto, Salvini: “in manovra ci sarà il finanziamento”

MeteoWeb

“Quando fai la legge di bilancio cadono tanti uccelli del malaugurio perché o un finanziamento per il ponte c’è o non c’è. Tertium non datur. E siccome ci sarà, l’obiettivo è che il primo treno attraversi il collegamento stabile tra Palermo, Reggio, Roma, Milano, Berlino e Stoccolma, nel 2032”. Così il vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo al convegno The Young Hope. “Il commissario (europeo per i trasporti, ndr) Adina Valean è sempre stata attenta alle proposte e alle necessità italiane e l’ho invitata personalmente all’apertura dei cantieri per il ponte nell’estate 2024”, ha aggiunto Salvini. Il Ministro ha poi escluso che ci siano dissidi con il collega Giorgetti: “lo incontro ogni giorno. Ho letto su qualche giornale che ci sto litigando… No, magari ci litigo per motivi calcistici perché è juventino. Per motivi di lavoro, con lui, con Meloni e con gli altri alleati di governo non pensavo le cose potessero andare così bene”.